In fiamme la navetta che collega l'ospedale di Orbassano

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa mattina a Orbassano, alle porte del capoluogo piemontese, per spegnere le fiamme scoppiate su autobus-navetta che collega l'ospedale San Luigi alla città. A quanto si apprende il rogo si è sviluppato, per cause ancora da chiarire, mentre il mezzo si trovava alla fermata, vicino all'ingresso del nosocomio, e ha provocato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Ad avvisare il conducente delle prime fiamme erano stati i passeggeri. L'autista che fatto scendere tutti dall'autobus prima che questo fosse avvolto dalle fiamme e al momento non risultano persone ferite o intossicate. La zona è stata chiusa per motivi di sicurezza e consentire le operazioni di spegnimento.