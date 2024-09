Salvini, su omologazione autovelox tavolo per superare sentenze

In merito al tema della doppia omologazione degli autovelox, "proprio oggi dovrei firmare una lettera per invitare al tavolo sia l'Anci, che i ministeri competenti per superare le sentenze che hanno messo in difficoltà non solo tanti comuni ma lo stesso ministero". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini intervenendo alla presentazione, a Milano, della campagna Onu sulla sicurezza stradale con il sindaco Giuseppe Sala e Jean Todt. "L'obiettivo è di arrivare a un testo condiviso con gli altri ministeri e gli enti locali", ha concluso.