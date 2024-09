Maxi-rissa ai Murazzi tra giovani, la polizia indaga

La polizia sta indagando sulla maxi-rissa che è scoppiata nella notte tra sabato e domenica nel centro di Torino, in riva al fiume Po, ai Murazzi. Intorno alle due una ventina di giovani, di origine nordafricana, si sono scontrati per alcuni minuti a colpi di calci e pugni, lanciandosi addosso bottiglie e i tavoli e le sedie dei locali. A sedare gli animi ci avevano provato, inutilmente, anche i vigilantes assunti dai gestori delle arcate per mantenere la sicurezza nella zona. Sul posto sono intervenute le volanti della questura del capoluogo piemontese, ma gli agenti non sono riusciti a identificare i ragazzi perché questi si erano già dileguati quando hanno visto arrivare i poliziotti.