"Vendemmia Reale", serata di festa del vino ai Giardini Reali

Con la raccolta delle uve entrata nel vivo tra i filari del Piemonte, sabato 7 settembre Torino ospita - dalle 19 alle 24 - la 'Vendemmia Reale', organizzata da Club Silencio e Torino Wine Week, in una delle sedi più auliche del capoluogo piemontese: i Giardini Reali. Coinvolte 40 cantine con il fil rouge della "sostenibilità in vigna". Il cuore della rassegna sono le aziende piemontesi, della provincia di Torino, ma anche delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Ma è folta la rappresentanza di cantine di altre regioni italiane. A 'Vendemmia Reale' partecipa il Consorzio Tutela Lugana, che rappresenta una delle prime doc (1967) della Lombardia e che oggi ha il vanto di avere oltre il 50% degli ettari vitati con certificazioni di sostenibilità. Si potrà inoltre scoprire il vino bergamasco, il Valcalepio doc e la neonata Terre del Colleoni doc e saranno in degustazione anche vini di Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia. Grazie a una straordinaria apertura serale sarà inoltre possibile visitare gli Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele III, considerati i più antichi e pregevoli del Palazzo, e gli Appartamenti della Regina Elena. Si potrà, inoltre, prendere parte alla visita guidata alle Cucine Reali di CoopCulture per conoscere alcune curiosità legate al cerimoniale della tavola di Palazzo Reale.