Vandali in quota sulle montagne del Parco Gran Paradiso

Sequela di atti vandalici in quota sulle montagne del Canavese. A denunciarlo sono l'Ente Parco Gran Paradiso e la Società Meteorologica Italiana - Nimbus. I balordi hanno rubato i libri-firme al bivacco Revelli (Val Soana) e in vetta ai monti Colombo (Ribordone), Rosa dei Banchi (Val Soana) e Punta Quinzeina Sud (Valle Sacra), spesso con danni alle loro protezioni metalliche, distruzione di targhe commemorative e di un quadro in rame dedicato a Papa Giovanni XXIII. Il Corpo di Sorveglianza del Parco ha poi accertato che anche il libro-firme del Percorso Glaciologico del Ciardoney, collocato appena un anno fa, è stato portato via. "Condanniamo questi riprovevoli episodi, peraltro incomprensibili e in contrasto con una sana e rispettosa modalità di fruizione della montagna, ancor più in un'area protetta", sottolineano dall'Ente Parco e dalla società meteorologica.