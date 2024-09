Sindacati e rsu, impianto Barry Callebaut Intra non ha problemi

In una nota, Fai Cisl Piemonte orientale e le rsu dello stabilimento Barry Callebaut di Verbania, di cui l'azienda ha annunciato la dismissione a inizio 2025, "facendo seguito ai numerosi articoli usciti in questi giorni, smentiscono che la scelta comunicata dall'azienda nella giornata del 5 settembre 2024 sia condizionata da una situazione impiantistica non idonea alla produzione". Nella lettera ai dipendenti con cui l'azienda ha annunciato la chiusura di Intra, si parla di "limitata redditività futura e complessità logistica del sito".