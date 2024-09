Liguria: Costa, sostenere Orlando contraddice garantismo Azione

"Sostenere Orlando e il campo largo in Liguria contraddice il lavoro in chiave garantista che abbiamo svolto in questi anni, in cui siamo stati il punto di riferimento di una politica liberale sulla giustizia. E significa sacrificare le battaglie fatte e i tanti risultati ottenuti". Lo scrive su X il deputato di Azione Enrico Costa.