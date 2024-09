Torna la scuola di politiche di Letta, con Prodi e Zaki

"UnKnown": vale a dire sconosciuto, ignoto, insondabile. È il tema scelto per la nuova edizione, l'ottava, della Summer School della Scuola di Politiche - fondata da Enrico Letta nel 2015 e diretta da Grazia Iadarola - che si terrà a Cesenatico dal 12 al 15 settembre prossimi. "UnKnown" come cifra distintiva di un'epoca carica di incognite, crisi improvvise, ma anche opportunità impreviste. Per provare a decodificare questi scenari circa 200 giovani, tra i 18 e i 30 anni, si confronteranno, nell'ambito di laboratori, dibattiti e plenarie, con esponenti del mondo delle istituzioni, studiosi, scienziati, manager, giornalisti e artisti. Aprirà la quattro giorni la testimonianza di Patrick Zaki. Oltre allo stesso Letta, saranno presenti, tra gli altri, gli ex presidenti del Consiglio, Mario Monti e Romano Prodi; i giornalisti Andrea Fabozzi, Emiliano Fittipaldi, Jacopo Jacoboni, Monica Maggioni, Fabio Martini e Barbara Tedaldi; la scienziata Elena Grifoni Winters; l'editore Giuseppe Laterza; i manager Stefano Amoroso e Isabella Falautano; gli studiosi Paolo Guerrieri, Marco Margheri, Andrea Montanino, Nathalie Tocci, oltre alla costituzionalista Carla Bassu, presidente della Scuola di Politiche.