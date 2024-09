Un esposto ad Asti per salvare sette platani secolari

Parte un esposto alla Soprintendenza dei beni paesaggistici e ambientali e viene lanciata una petizione su change.org per salvare dall'abbattimento sette platani secolari in corso Savona ad Asti. La polemica infuria e gli ambientalisti sono sul piede di guerra. Il vecchio mulino Valente alle porte della città di recente è stato abbattuto dalla catena tedesca di supermercati Lidl per fare posto a un punto vendita. I sette platani secolari, alti quasi una ventina di metri, rischiano di fare la stessa fine, ironia della sorte, per lasciare posto a una pista ciclabile. Mentre i candidati astigiani alle scorse Regionali per Avs, Mauro Bosia e Vittoria Briccarello scrivono alla Sovrintendenza, Alessandro Mortarino, referente nazionale del Forum Salviamo il Paesaggio, una rete che raggruppa oltre un migliaio di associazioni in tutta Italia, annuncia: "Prima di incatenarci agli alberi, come è accaduto in corso Belgio a Torino o per i cedri secolari di piazza Europa a Cuneo, abbiamo deciso di inviare una Pec alla direzione di Lidl Italia e chiedere loro di ripensare l'intervento e tutelare i platani". Dalla catena tedesca non sono ancora pervenute risposte.