Pella (Anci), "Tra priorità le aree interne e fondi Pnrr"

Ad Ancona per l'assemblea di Anci Marche il presidente facente funzioni dell'Anci, Roberto Pella ha ricordato alcune delle sfide che attendono le amministrazioni locali marchigiane anche in vista dell'appuntamento, dal 20 al 22 di novembre a Torino, alla presenza del Capo dello Stato, del congresso nazionale. Tra queste i temi legati alle aree interne e il Pnrr e le risorse che ne derivano. Tra le priorità indicate da Pella le aree interne, "un tema caro a regioni importanti, come quella delle Marche, per il quale il ministro Fitto ha dato seguito a un piano molto importante e ha anche finanziato tanti comuni, mettendo a disposizione oltre 3 miliardi. Tantissimi i comuni che hanno partecipato, oltre 1.500 - ha sottolineato -, Per questo abbiamo chiesto di scorrere quello che sono le graduatorie per dare ulteriore opportunità a tanti comuni di poter partecipare, perché quando parliamo di aree interne interessano tutte le zone del nostro Paese, ma in modo particolare quelle delle Marche, perché molti sono i comuni interessati proprio su questi finanziamenti che, devo dire, hanno dimostrato grande progettualità dei sindaci ancora più con delle opere molto concrete". Pella ha poi indicato nel Pnrr un altro tema "su cui stiamo lavorando col governo anche per risolvere quello che è il caricamento sulla piattaforma Regis". In questo senso "nell'incontro che abbiamo avuto con il Ministro Fitto e con il Presidente del Consiglio alcuni temi si sono potuti evolvere in positivo in queste settimane quindi - ha aggiunto - auspichiamo che con l'arrivo dai mesi di settembre-ottobre ci possa essere un'accelerazione e, quindi, anche ricevere questi fondi che servono per pagare le imprese che in questo momento stanno chiedendo a noi sindaci di poter dar seguito a quello che è lo stato di avanzamento dei lavori".