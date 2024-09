Osapp, nel carcere di Torino detenuto aggredisce agenti

Un agente e un ispettore della polizia penitenziaria sono stati aggrediti a Torino da un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno. A denunciare quanto accaduto è il sindacato Osapp. L'uomo, che non voleva rientrare nella sua cella, ha prima affrontato gli agenti con un bastone, poi ha cercato di colpire il personale con il carrello del vitto della cena, destinato all'intera sezione, rovesciando il cibo a terra. A questo punto gli agenti hanno cercato di bloccare il detenuto e nella colluttazione un ispettore è caduto a terra, mentre un agente è stato colpito al volto da un calcio. "Il personale ferito è stato accompagnato al pronto soccorso Maria Vittoria per le dovute cure per poi essere dimesso nella tarda serata rispettivamente con giorni uno e giorni cinque di prognosi con valutazione ortopedica il giorno successivo", spiegano dal sindacato. "La situazione nel carcere di Torino è totalmente fuori controllo come pure in tutte le carceri del distretto e italiane. Il personale di polizia penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Torino come anche nelle restanti carceri italiane è allo stremo delle forze e non ce la fa più", afferma Leo Beneduci segretario generale Osapp. "La situazione è davvero drammatica in ogni istituto, a Torino come ad Ivrea ed altri istituti penitenziari, non è stato ancora nominato un comandante di reparto titolare - aggiunge Beneduci -. La situazione giorno dopo giorno sta diventando sempre più pericolosa, il personale naviga a vista, completamente abbandonato a se stesso, dalla politica e dall'amministrazione penitenziaria".