Cento dipendenti Banca di Cherasco regalano un giorno di lavoro

Regalare per un giorno tempo, competenze e impegno alle associazioni del territorio, per arricchire la comunità in un processo circolare di confronto e scambio: lo faranno da fine settembre, per più di due mesi, oltre cento dipendenti della Banca di Cherasco, sia della sede centrale sia delle filiali, grazie a un progetto di volontariato aziendale ideato e promosso dagli stessi lavoratori. Un anno fa la Banca di Cherasco aveva lanciato tra i collaboratori il concorso di idee "Green Team" per sviluppare progetti innovativi legati a sostenibilità ambientale e sociale, inclusione, trasparenza. Risultato: venticinque idee presentate da gruppi composti da due a quattro dipendenti, con tre progetti premiati e in corso di realizzazione; nella sezione "benessere della collettività" aveva vinto l'idea di volontariato aziendale che ora entra nel vivo: prevede una giornata di lavoro in ufficio, ma donata alle onlus che si sono date disponibili a collaborare con l'istituto di credito cooperativo. Le realtà coinvolte: a Bra la cooperativa Aghav che gestisce un centro diurno per disabili, poi la mensa sociale Caritas e l'emporio solidale della parrocchia San Giovanni, oltre al progetto Compitando, che offre sostegno scolastico alle famiglie in difficoltà; a Cherasco i dipendenti di Banca di Cherasco aiuteranno la casa di riposo e l'associazione Il Sorriso con il suo centro di aggregazione; a Frossasco nel Torinese è stata coinvolta la Caritas (sia con l'emporio degli abiti usati sia per la consegna dei pacchi alimentari) mentre a Sommariva Bosco i dipendenti della banca saranno impegnati nell'orto sociale messo a disposizione delle fasce più deboli della popolazione.