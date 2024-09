Pd, Cerrato designato capogruppo al Comune di Torino

"Sono orgoglioso e onorato di annunciare la mia designazione a capogruppo del gruppo consiliare Partito democratico del Comune di Torino. Questo importante incarico rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto finora e della fiducia riposta in me dalle mie colleghe e dai miei colleghi". A dirlo il consigliere Claudio Cerrato che, in occasione della prima riunione della Sala Rossa post vacanze, assume ufficialmente l'incarico di capogruppo al posto della collega Nadia Conticelli, eletta in Consiglio regionale. "Mi impegnerò a guidare il gruppo consiliare del Pd con determinazione e spirito di servizio, lavorando per portare avanti le istanze e le proposte del nostro partito all'interno del Consiglio", dice Cerreto, spiegando che "sarà mia priorità rafforzare il ruolo del gruppo consiliare come voce autorevole e propositiva per il bene della città di Torino e dei suoi cittadini. È mia intenzione - aggiunge - rilanciare l'iniziativa di confronto in sinergia con l'amministrazione e il partito territoriale nell'interesse della città senza mai tralasciare il rapporto con le rappresentanze sociali e le Circoscrizioni".