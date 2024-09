Dal Fondo Italiano d'Investimento 10 milioni per Intrauma

Il Fondo Italiano d'Investimento (Fitec) entra in Intrauma sottoscrivendo un aumento di capitale da 10 milioni a supporto dello sviluppo dell'azienda ortopedica torinese. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione avviene tramite Fitec II, seconda edizione del Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, che investe in aziende italiane "ad alto contenuto tecnologico" a sostegno dei loro progetti di espansione e dei processi di innovazione per rafforzandone il posizionamento competitivo. Fondata nel 2006 dalla famiglia Del Medico, Intrauma è un produttore italiano di dispositivi ortopedici utilizzati in ambito traumatologico, sia umano che veterinario. Nel quartier generale di Rivoli (Torino) Intrauma impiega oltre 100 professionisti, con un portafoglio di oltre 700 clienti, fra cui aziende sanitarie e ospedaliere, cliniche e distributori, sia in Italia che all'estero. Nel 2023 ha realizzato ricavi per oltre 21 milioni, in crescita del 23%, con investimenti per oltre 2 milioni di euro. "Siamo orgogliosi di affiancare Intrauma nell'ulteriore fase di sviluppo con le risorse e le capacità di tutta la squadra di Fitec", commenta il senior partner del fondo Claudio Catania, secondo il quale "accelerare la crescita di un'azienda italiana è un impegno per i nostri investitori e per il paese, specie in un settore come quello medicale in cui lo sviluppo di leader è quanto mai fondamentale". "L'ingresso di Fitec nel capitale sociale di Intrauma - spiega l'amministratore delegato Riccardo Del Medico - porterà valore ed energia finanziaria per poter raggiungere tutti gli obiettivi di crescita e struttura che ci siamo prefissati entro il 2029". Il Fitec è stato assistito da Portolano Cavallo, Pwc e Sigma Experience, mentre Intrauma è stata affiancata da Aritma, dallo studio commerciale Piermarioli e da quello legale Tavarelli.