Banca d'Italia sceglie azienda del Torinese per il digitale

La Banca d'Italia ha selezionato LA Planet Srl, un'azienda di Samone, nel Torinese, come partner strategico per potenziare e innovare i propri servizi di comunicazione video digitale. Il progetto prevede l'adozione della piattaforma di video streaming Garavot Ovp, un sistema all'avanguardia che comprende hardware, software e servizi, con l'obiettivo di migliorare la capacità di trasmissione digitale della Banca. "La scelta di Planet da parte della Banca d'Italia rappresenta un traguardo importante per noi - dice Luca Dassetto, co-founder di Planet, azienda attiva dal 1996 - siamo orgogliosi di contribuire all'evoluzione digitale di una realtà così prestigiosa, dimostrando la nostra capacità di fornire soluzioni avanzate e sicure per la trasmissione digitale".