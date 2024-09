Torino, metro ferma mezz'ora dopo polemiche su scale mobili

Dopo la polemica sulle scale mobili e ascensori fermi, ancora problemi per la metropolitana torinese. Questa mattina, a causa di un problema tecnico a una porta sulla banchina della fermata Porta Nuova, il servizio è stato sospeso per circa mezz'ora, dalle 8.40 alle 9.05 circa, orario in genere piuttosto affollato. E anche questa volta la questione diventa politica, con il capogruppo M5s Andrea Russi che sollecita l'amministrazione comunale. "Dopo il mese di stop - attacca -, dopo le scale mobili in avaria, questa mattina la metro è stata di nuovo ferma per 30 minuti per cause tecniche. In qualsiasi altra città al mondo sarebbero già saltate le teste dei responsabili della qualità di questo servizio gravemente deficitario. Sindaco - conclude -, quando torni su questo pianeta?".