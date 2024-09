Iren: Bufo ufficialmente nuovo ad e direttore generale

Il cda di Iren ha cooptato Gianluca Bufo quale nuovo consigliere e lo ha nominato amministratore delegato e direttore generale della società, con conferimento delle relative deleghe e dei poteri. La nomina, spiega una nota, segue l’indicazione formale che il comitato di sindacato dei soci pubblici (composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia) ha formulato. «Il mio obiettivo», ha detto Bufo, «è di lavorare in maniera compatta non solo con il management di Iren e con il consiglio di amministrazione ma idealmente con tutte le 11mila persone che oggi fanno parte dell'azienda: a spingerci saranno il forte senso di appartenenza e lo spirito di squadra, ma soprattutto la visione prospettica che abbiamo per il nostro gruppo, concretizzata negli obiettivi del nostro piano industriale, sulla quale abbiamo costruito negli anni un percorso di crescita sostenibile». La nomina di Bufo è avvenuta a seguito del licenziamento di Paolo Emilio Signorini, arrestato nei mesi scorsi nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria.