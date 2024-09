Salvini, sull'autonomia battaglia ideologica della sinistra

Opporsi all'autonomia differenzia è una battaglia ideologica della sinistra. Autonomia significa premiare l'efficienza, il merito e il taglio degli sprechi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini in un incontro con i giornalisti a margine del Salone dell'Auto di Torino. "L'autonomia non toglie un euro a nessuno, ma permette a chi vuole, dal Piemonte alla Calabria, dalla Lombardia all'Abruzzo, di poter gestire a livello locale quello che oggi lo Stato non riesce a fare. E se risparmi e crei lavoro ti tieni quei soldi sul territorio. Quindi è prevista dalla Costituzione e chi dice di no evidentemente deve rileggersi la Costituzione" ha detto Salvini.