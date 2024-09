Appendino, Salvini convochi Stellantis e difenda i lavoratori

"Caro Matteo Salvini, ma proprio nel giorno in cui Stellantis proroga la cassa integrazione a Mirafiori, pochi giorni dopo la presa in giro delle Maserati in offerta per gli operai, vieni a Torino e tuoni contro l'Europa? Abbi un po' di coraggio: fai sedere Stellantis a un tavolo e tratta perché porti nuove produzioni in Italia, discuti con produttori stranieri perché investano qui. Difendi i nostri lavoratori! Il nostro territorio ha professionalità, competenze e, anche se ridotta allo stremo, una filiera unica. Sai cosa manca? Un governo che faccia il suo lavoro e non mera propaganda. Servono politiche industriali serie e coraggio con Stellantis, prima che sia troppo tardi. Ve la prendete con i più fragili, alzate i toni contro nemici immaginari ma poi nei fatti siete genuflessi ai potenti di turno: dalle banche che non tassate, alle lobby delle armi che coccolate ai Tavares di turno a cui siete supini". Così su Facebook la vicepresidente del M5s Chiara Appendino.