A Torino il primo master per esperti in etica dell'Ai

A Torino nasce una nuova figura professionale, l'Ai Ethicist l'esperto in etica dell'intelligenza artificiale. La sua formazione sarà possibile grazie al nuovo master in Etica e Intelligenza Artificiale proposto per quest'anno accademico dal dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione dell'Università degli Studi che ha l'obiettivo di formare una professionalità che diventerà sempre più centrale sia nella progettazione e nello sviluppo dei sistemi di Ai, sia nell'offrire consulenze sui requisiti etici alle organizzazioni pubbliche e private che li utilizzano. Il master offre un'introduzione di base all'Ai e una serie di moduli formativi specificamente orientati alle principali questioni sollevate dal suo utilizzo e si rivolge, con due percorsi differenziati, al mondo della scuola e ai settori della pubblica amministrazione e dei servizi privati. Un percorso si propone dunque di fornire competenze giuridiche, politiche ed etiche per far sì che l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale possa consentire alle pubbliche amministrazioni e alle aziende di offrire servizi in modo efficiente e orientato al benessere della collettività. L'altro si rivolge a insegnanti ed educatori per dar loro competenze specifiche, tecniche e critiche, per affrontare le sfide che l'Ai pone nel settore educativo e formativo.