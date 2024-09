Bombardieri, convocare un tavolo a palazzo Chigi su Stellantis

Non mi sento rassicurato dalle affermazioni di Tavares sul futuro degli stabilimenti italiani di Stellantis: ne stiamo parlando da tanto tempo, ma non siamo riusciti a mettere allo stesso tavolo, insieme, sindacati, azienda e governo. Ad oggi, non abbiamo certezze e perciò continuiamo a insistere per la convocazione di un confronto alla presidenza del consiglio, per capire quali sono gli impegni dell'azienda e del governo". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine di UilCamp, un'iniziativa che coinvolge circa cento giovani del sindacato, riuniti a Vasto, per parlare di transizione industriale e Intelligenza artificiale. "C'è un mercato che rallenta e il nostro futuro nell'elettrico non è roseo: dobbiamo dare certezze alle lavoratrici e ai lavoratori. Peraltro - ha proseguito Bombardieri - continuiamo a insistere sul fatto che le multinazionali che ricevono aiuti non possano delocalizzare a loro piacimento: i sostegni pubblici devono essere condizionati al rispetto di alcune regole. Ci sono norme e intese con l'Ocse che stabiliscono che la responsabilità sociale delle imprese ha una rilevanza anche per il rispetto dei territori coinvolti ed è necessario che questi principi siano concretamente attuati".