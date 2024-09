Cirio, con Fitto si può contare su impegno in temi chiave Europa

"Con la nomina di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue con delega alla Coesione e alle Riforme, l'Italia può contare su competenza, serietà e impegno su alcuni dei temi chiave per l'Europa e per il nostro Paese". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Sono sicuro - aggiunge Cirio - che, come abbiamo fatto quando è stato ministro, con Raffaele continueremo a lavorare insieme per il bene dell'Italia e del Piemonte".