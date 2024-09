Pd, Edisu sfratta gli studenti per le Universiadi

L'Edisu sfratta "con modalità scandalose" gli studenti per fare posto alle Universiadi: la denuncia arriva da Monica Canalis, Simona Paonessa e Daniele Valle, consiglieri regionali del Pd. In una nota congiunta i tre esponenti dem si richiamano alla decisione con cui il cda dell'Edisu "nella tarda serata di ieri ha approvato la decisione relativa allo spostamento di 818 studenti dalle residenze per il periodo di svolgimento delle Universiadi". "Una decisione così impattante sulla vita di tanti ragazzi e ragazze - affermano - è stata assunta dai cinque membri del Cda con due voti contrari (il rappresentante delle opposizioni del Consiglio regionale e quello degli studenti), un voto astenuto (il rappresentante degli Atenei), e due voti a favore (il rappresentante della maggioranza del Consiglio regionale del Piemonte e il presidente dell'Edisu), per cui la differenza l'ha fatta il voto del presidente Sciretti che in questo caso 'vale doppio'. Una modalità di procedere davvero scandalosa ed irresponsabile, che denota completa disorganizzazione". "Non è possibile - dicono i tre consiglieri regionali - arrivare a meno di quattro mesi da un evento importante con le Universiadi e decidere in modo quasi carbonaro di cacciare gli studenti. Rispetto alla prima proposta sono state predisposte delle opzioni compensative, non ancora sufficienti: monetizzazione di 8.18 euro per ogni giorno fuori dalla residenza o in alternativa camere prese sul mercato a 25 euro al giorno (Camplus/CampusX); ditta di traslochi per spostamento pacchi e riduzione del periodo interessato dal 3 gennaio fino al 25 gennaio".