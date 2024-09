Stellantis: vicesindaca Torino, il caso è una nostra priorità

La questione Stellantis "è una priorità della nostra amministrazione". Lo ha detto Michela Favaro, vicesindaca di Torino, nel corso della commissione comunale dedicata - alla presenza delle organizzazioni sindacali - agli sviluppi della situazione. "La Città - ha osservato - non può decidere il futuro di una multinazionale, ma quello che può e deve fare un sindaco, una amministrazione, è avere una visione per il territorio e la sua vocazione: e per noi il manifatturiero è centrale. Tutte le nostre azioni vanno nel senso di rafforzare le presenze industriali che ci sono e ad attrarre nuovi investimenti".