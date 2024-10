Leader di Askatasuna infortunato, slitta ancora il maxi processo

Slitta ancora, a Torino, il maxi processo agli esponenti del centro sociale Askatasuna. Dopo lo stop di quasi un anno dettato dalla necessità di comporre un nuovo collegio di giudici, il tribunale ha disposto un rinvio a dicembre per il 'legittimo impedimento' di uno dei 28 imputati, Giorgio Rossetto, che di Askatasuna è indicato come uno dei leader storici. La scorsa estate Rossetto ha riportato la frattura a una gamba e alla ripresa del dibattimento, a settembre, si è presentato in aula in carrozzella, manifestando l'intenzione di voler continuare a seguire le udienze ma facendo presente che ha notevoli difficoltà di spostamento dalla propria abitazione, in un paese della provincia di Torino, al Palazzo di giustizia. La settimana scorsa il tribunale ha disposto una visita fiscale che ha confermato l'esistenza del problema fisico. Nel procedimento alcuni degli imputati rispondono del reato di associazione per delinquere.