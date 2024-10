Temperature in calo, alcuni Comuni autorizzano accensione riscaldamento

Con il peggioramento del tempo, alcuni Comuni del Piemonte hanno deciso di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento. Tra questi Casale Monferrato (Alessandria) e Racconigi (Cuneo). A Casale, "alla luce delle attuali condizioni meteo, caratterizzate da un brusco calo delle temperature con previsioni di peggioramento, - si legge in una nota - il Comune ha stabilito la possibilità di procedere con l'accensione degli impianti di riscaldamento da oggi, 8 ottobre, con un orario massimo di accensione giornaliero di 4 ore distribuite nell'arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno". A Racconigi, in base all'ordinanza firmata dal sindaco Valerio Oderda, i termosifoni potranno rimanere accesi per un massimo di 7 ore al giorno" che "potranno essere distribuite in due o più momenti della giornata, per meglio adattarsi alle esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, ottimizzare il consumo di energia".