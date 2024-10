Cirio, Piemonte prima regione italiana per export aerospaziale

"Il Piemonte è in modo incontestabile la prima Regione italiana per quanto riguarda l'export del settore aerospaziale". Lo ha affermato oggi il governatore Alberto Cirio, in collegamento con la conferenza stampa di presentazione della delegazione delle imprese piemontesi che parteciperà al 75/o International Astronautical Congress Iac di Milano. "Questo - ha sottolineato Ciro - è per noi motivo di grande orgoglio perché dimostra la grande capacità innovativa del Piemonte, certifica e premia il ruolo fondamentale dell'Università e del Politecnico di Torino, la capacità di fare investimenti in tecnologia, la capacità di cogliere le opportunità che il fondo europeo di sviluppo regionale attraverso i finanziamenti europei dà alle istituzioni e alle imprese piemontesi. Ma è anche un grande valore aggiunto per affrontare la grande crisi industriale e manifatturiera di altri settori". "Analizzando il grande successo del settore aerospaziale piemontese infatti - ha spiegato il presidente della Regione - ci si rende conto di quante nuove aziende sono nate in questo settore. E andando a verificare chi c'è dentro queste aziende, si vede che molti arrivano dall'automotive. Si tratta di un valore importante perché dimostra la capacità di adattamento delle imprese piemontesi rispetto alle evoluzioni del mercato". "La Regione - ha assicurato Cirio alle aziende - sta lavorando con impegno e determinazione, cercando di cogliere le più grandi opportunità che l'industria aerospaziale sta dando a Torino e al Piemonte". Fra le azioni alle quali la Regione ha lavorato, Cirio ha citato: "la presenza a Torino della Fondazione per l'Intelligenza Artificiale, straordinaria potenzialità per il Piemonte", "i lavori partiti per la Città dell'Aerospazio", sempre a Torino, che oltre alla ricerca favoriranno anche "il turismo spaziale, che non vuol dire solo andare un giorno a visitare altri pianeti, ma andare oggi a conoscere il fascino della ricerca spaziale", e ancora "la Silicon Box di Singapore che verrà in provincia di Novara a produrre microchip, che sono la benzina dell'intelligenza artificiale".