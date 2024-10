Collegamenti Italia-Francia, incontro Tajani-Cirio domani

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, incontreranno domani mattina le associazioni di categoria per discutere l'impatto economico delle attuali difficoltà nei collegamenti tra Italia e Francia, con particolare riferimento alla chiusura del tunnel ferroviario del Frejus e del traforo del Monte Bianco. Parteciperanno all'incontro anche l'ambasciatore della Francia in Italia, Martin Briens, in videocollegamento, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, e il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo.