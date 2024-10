Appendino, usano il superbonus per nascondere tagli e tasse

"Hanno appena ammesso candidamente perché parlano delle rendite delle case che hanno beneficiato del Superbonus: non è cambiato nulla, ma usano il Superbonus come una superscusa per cercare di nascondere agli italiani che li stanno tartassando. Perché possono mentire quanto vogliono ma gli italiani lo sanno che hanno aumentato le tasse sulla benzina e sulla casa, solo per fare qualche esempio, e che sulla sanità hanno definanziato perché chi ci guarda da casa non riesce a curarsi. Gli italiani lo sanno che stanno tagliando su tutto come la legge Fornero che la Lega aveva promesso di eliminare e invece l'hanno peggiorata. Parlare di Superbonus gli serve per nascondere la superincapacità del governo che purtroppo sta tartassando gli italiani, che ne pagano il prezzo." Così la vicepresidente del Movimento 5 Stelle intervenendo alla trasmissione Mattino5.