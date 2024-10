Aggressione al pronto soccorso, un arresto nel Torinese

Un trentatreenne è stato arrestato dai carabinieri dopo avere aggredito medici e infermieri dell'Ospedale di Rivoli (Torino). Il giovane era stato portato poco prima al pronto soccorso perché in stato di alterazione psicofisica. A operazioni di assistenza ultimate ha cominciato a dare in escandescenze. Dopo essersi scagliato anche contro la guardia giurata è andato in cortile e ha preso a calci un automobile. Il trentatreenne, già conosciuto dalle forze dell'ordine, era a casa in regime di detenzione domiciliare per scontare una pena per furto aggravato. L'arresto è scattato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e a personale esercente la professione medica e per danneggiamento.