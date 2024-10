Anci, riconfermato Guerra in Lombardia

L'assemblea congressuale di Anci Lombardia, riunitasi sabato a Monza, ha confermato all'unanimità Mauro Guerra presidente dell'associazione dei Comuni lombardi. Nella sua relazione Guerra ha sostenuto che "la nostra è una associazione plurale. Non sarà sempre facile riuscire in questo obiettivo, perché le diversità non scompaiono, ma l'unità si può fare se partiamo dal riconoscimento del nostro ruolo e delle nostre funzioni, guardando con onestà reciproca al pluralismo e alle differenze che rappresentano un punto di vera e straordinaria forza, un punto di qualità nel dibattito politico del Paese. Vogliamo continuare a credere nel valore dell'autonomia, in cui ciascuna comunità contribuisce alla crescita del benessere proprio e alla crescita di tutta la comunità nazionale della Repubblica". E sulla prossima assemblea nazionale di Torino, Guerra ha considerato che Anci Lombardia "vuole dare il suo contributo di idee e di persone in questa fase congressuale, partendo dai 140 delegati lombardi all'assemblea. Non sono pretese territoriali, non c'è nessuna spocchia, vogliamo solo dare una mano in una fase complessa che porta alla Assemblea di Torino". La riconferma di Guerra alla guida di Anci Lombardia arriva alla fine di una due giorni che ha visto la partecipazione di molti amministratori locali e di esponenti del governo nazionale e regionale, tra i quali i ministri Matteo Salvini e Daniela Santanchè, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.