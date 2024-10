Juve, liste per il collegio sindacale fino al 16 ottobre

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale della Juventus è prorogato al 16 ottobre e la soglia minima di partecipazione al capitale sociale della società richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà ed è pertanto pari all'1,25% del capitale sociale della Juve. Lo riferisce la società stessa, dal momento che per l'assemblea degli azionisti del 7 novembre alla data di ieri, termine ultimo per il deposito delle liste in questione, risulta depositata una sola lista, presentata dal socio Exor, titolare di una partecipazione pari a circa il 65,4% del capitale sociale di Juventus.