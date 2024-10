Torino: spacciano crack di fronte ad una scuola, due arresti

Venerdì pomeriggio, nel quartiere San Salvario–Aiuola Ginzburg a Torino, mentre erano ancora in corso le attività scolastiche, due uomini di origine centrafricana sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Borgo San Salvario dopo aver ceduto delle dosi di crack a due tossicodipendenti, uno dei quali trovato dai militari con la dose nascosta in bocca, verosimilmente nella speranza di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. I militari hanno osservato i movimenti degli spacciatori - non curanti dell’istituto scolastico ancora aperto e del passaggio di studenti - e hanno arrestato, in piena flagranza, un 20enne gabonese senza fissa dimora e un giovane centrafricano dichiaratosi all’atto del controllo minorenne. Gli accertamenti approfonditi dei Carabinieri hanno poi permesso di constatare la maggiore età del pusher. Entrambi sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con l’aggravante di aver commesso il reato nelle immediate vicinanze di istituti scolastici.