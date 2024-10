Fondazione Crt, nominato nuovo consigliere Guido

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Crt, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi Guido Curto come nuovo membro cooptato, in sostituzione di Fiorenza Viazzo, a seguito delle dimissioni rassegnate. "In virtù dell'approvazione del nuovo statuto, che conferisce al Consiglio legittimità per le nomine", è stata inoltre confermata la nomina con unanimità del Consiglio della cooptata Patrizia Polliotto. "In linea con il percorso di normalizzazione intrapreso nella stretta collaborazione tra la Fondazione e il Ministero, il completamento del Consiglio di oggi - commenta Anna Maria Poggi - rappresenta un'ulteriore conferma della regolare operatività dell'Ente. Mantenendo solido il nostro contributo al territorio, sono certa che questo percorso contribuirà a rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dell'Ente, a beneficio della sua missione istituzionale"