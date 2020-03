Gavio vince sempre. Pure quando perde

Il colosso delle costruzioni è l’asso pigliatutto dei lavori pubblici. Nonostante la bocciatura nella gara d’appalto ora si è aggiudicato la realizzazione del parcheggio di piazza Garibaldi a Alessandria

Franza o Spagna purché se magna. Che ci sia il centrodestra o il centrosinistra al governo di Alessandria, che vinca gli appalti o li perda, alla fine della fiera per Gavio non cambia nulla. Il grande gruppo piemontese di costruzioni ed autostrade, seppur suo fondatore, il tortonese Marcellino Gavio, è spuntato fuori tra i partner per la costruzione del parcheggio sotterraneo di piazza Garibaldi, nonostante avesse perso la gara d’appalto. A forza di ricorsi, Tar e aggiustamenti del progetto, Codelfa società satellite della holding è riuscita a rientrare dalla porta di servizio, sebbene Itinera, altra azienda del gruppo, avesse regolarmente perso la gara comunale.

La Codelfa, sempre del colosso delle autostrade ora guidato da Bruno Binasco, sta anche costruendo il Ponte Meier sul Tanaro, nonostante la débâcle alle buste. Dopo essere arrivata terza (in partnership con un’altra impresa) nella prima gara d'appalto. Magicamente le prime due in graduatoria sono state escluse per eccesso di ribasso ed altre eccezioni burocratiche, rimettendo in gioco la squadra targata Gavio.

Peraltro si vocifera che siano stati proprio i litigi in a Palazzo Rosso a far saltare la testa dell'ingegnere capo del Comune, trasferito ad altro incarico, ma molto lontano dalle grandi opere. Al suo posto venne nominato il fedelissimo Nicola Sirchia. E guarda caso il ricorso al Tar della seconda in classifica (sempre sul Meier) era stato misteriosamente ritirato senza apparente motivo. Il Comune aveva laconicamente spiegato che la ditta di Asti aveva fatto “prevalere l’interesse per il bene comune su quello privato”. Chi? Un costruttore di opere pubbliche? Che c'entri proprio il parcheggio ipogeo di piazza Garibaldi, i cui lavori sono stati affidati anche alla società che presentò il ricorso al Meier? Conclusione: il gruppo Gavio cade sempre in piedi.