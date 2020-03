Stampella Udc per la maggioranza zoppa

In Regione soccorso bianco degli uomini di Casini che in Commissione Bilancio votano con Lega e Pdl "lealista" contro l'abolizione di Scr. E con il loro aiutino si tiene in vita un ente inutile

Si fa ma non si dice. Anzi, se occorre, si dice pure il contrario. In perfetto stile democristiano, l’Udc piemontese è sceso in campo a puntellare la periclitante maggioranza di centrodestra di Palazzo Lascaris. Ultimo episodio di “soccorso bianco” è il voto di oggi in Commissione Bilancio sull’emendamento che proponeva l’abolizione di Scr, la società di committenza regionale. Gli esponenti dello scudocrociato, in piena unità d’azione con i colleghi di Pdl e Lega, hanno bocciato la mozione presentata dai sette consiglieri di Progett’Azione e sostenuta da Pd, Idv, Pensionati e Verdi-Verdi. Trovandosi fianco a fianco, in un lacerto di coerenza, di Mercedes Bresso, schierata a difesa della stazione appaltante, sorta sotto la sua presidenza.

Nel corso della seduta si è appreso che l’organico di Scr è cresciuto a dismisura, passando dai 29 dipendenti presenti al momento della nascita, nel 2007 (25 provenienti dall’Aress e 4 nuove assunzioni), agli attuali 56, tra cui 8 dirigenti e con un forte incremento di dipendenti a tempo indeterminato (41). Una struttura a dir porco sproporzionata sia per le incombenze attualmente in capo alla società (lo scorso anno ha svolto solo la gara sui farmaci), sia per i compiti futuri prospettati dal piano biennale. Del resto, è stato lo stesso assessore Paolo Monferino a comunicare che gran parte delle procedure di acquisto e di gare per il comparto sanitario verrà svolto direttamente dagli uffici regionali. Per dirla con il capogruppo del Pd Aldo Reschigna, «ci troviamo di fronte a una situazione in cui il fumo è di gran lunga superiore all’arrosto», visto che anche sul fronte delle infrastrutture non sono in vista progetti particolarmente rilevanti. E costa alla Regione oltre 4 milioni di euro all'anno.

«Gli unici interventi – continua l’esponente democratico - sarebbero un doppione di quelli che l’assessore Monferino ha dichiarato essere in capo alle nuove strutture che in sanità devono occuparsi dell’area vasta. Delle due cose l’una. O Scr non ha nulla da fare, e davvero poco ha fatto nel 2011, o le nuove federazioni previste dal piano sanitario sono scatole vuote che non hanno nessun motivo di nascere. Dal canto nostro siamo per la chiusura di Scr, assolutamente inutile, e per l’affidamento dei compiti su area vasta a una Asl capofila, senza far nascere altri enti. Certo é che mantenere entrambe le cose cozza contro ogni principio di razionalità amministrativa e ogni discorso sul risparmio e la lotta agli sprechi. Quelli che abbiamo ascoltato fino allo sfinimento dal presidente Cota».

I "ribelli" del Pdl annunciano che riproporranno comunque in Aula l'emendamento bocciato. Duro il loro commento: «Se pure il Pd ha compreso con noi le ragioni per la soppressione di un ente creato anni fa per loro stessa volontà, ci chiediamo quali siano le motivazioni che hanno spinto i colleghi della maggioranza a salvare una società, che lo stesso assessore Monferino ieri in Commissione ha paragonato senza mezzi termini ad un ufficio postale. Delle due l’una: o siamo di fronte ad un’amnesia dei colleghi di partito oppure quello di oggi è l’ennesimo passo falso a danno dei cittadini e degli elettori di centrodestra».

Pronta la replica di Elena Maccanti: «Chi oggi sentenzia sull’aumento dei costi del personale di Scr dovrebbe fare un passo indietro e guardarsi alle spalle: troverebbe l’ultimo regalo della Giunta Bresso che, alla vigilia delle elezioni regionali, è riuscita a raddoppiare il numero e il costo dei dirigenti». L’assessore ai Rapporti con le Società partecipate, al termine della Commissione, snocciola i dati. «La Giunta Bresso e il presidente Ponzetti – spiega - hanno assunto due dirigenti il 1° febbraio 2010, uno il 1° aprile a urne appena chiuse e uno il 1° giugno quando la Giunta Cota era insediata da pochi giorni, con il risultato di una società che vede otto dirigenti per poco più di 50 dipendenti».