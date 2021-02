Asili & co.: pianifico ergo sum

C'è un filo rosso che unisce quasi tutti i problemi economici e occupazionali che animano il dibattito pubblico, e che hanno occupato le prime pagine dei giornali anche questa settimana: dalla vicenda dei 204 precari della Regione, di cui abbiamo parlato venerdì scorso, a quella dei precari degli asili nido del Comune di Torino; dalle apprensioni per la Fiat che forse se ne va (su cui il Ministro Fornero ieri ha dovuto riferire al Senato!), alle preoccupazioni di un'associazione in quota Gariglio per il futuro dei lavoratori della Sagat, qualora questa finisse in mano privata; dal coinvolgimento diretto di tutte le istituzioni locali nella vertenza Csea(agenzia di formazione professionale controllata dal Comune di Torino, a quanto pare con buco di bilancio plurimilionario), alle polemiche dei piccoli commercianti che, a Venaria come a Torino, si oppongono alla concorrenza della grande distribuzione; dalla richiesta dei commercianti di Moncalieri al Comune di approvare in fretta il piano commerciale, così da facilitare loro l'accesso ai finanziamenti pubblici, alla selva di vincoli all'apertura di nuovi cinema, che l'assessore regionale Coppola vorrebbe giustamente sfoltire, dovendo però fare lo slalom tra tutti i paletti messi dagli attuali esercenti (e l'elenco potrebbe continuare: dice niente l'entusiasmo di molti politici per la Tav?).

Il filo rosso (rossissimo!) che lega tutti questi esempi è la convinzione che la politica non debba limitarsi ad essere un arbitro imparziale, ma invece possa e debba giocare in prima persona ognuna di queste partite, pianificandone a dovere l'esito e poi ricorrendo a tutte le potenti armi a sua disposizione, normative e di moral suasion, per raggiungere il risultato prestabilito. In certi casi, come per i precari della Regione e degli asili, o per i lavoratori Csea, la politica è lei stessa datrice di lavoro, e dunque è coinvolta in massimo grado; ma la politica dirige le danze anche nelle vicende che dovrebbero riguardare solo attori privati: piccoli commercianti e grande distribuzione, gestori di cinema vecchi e nuovi, Fiat e Sagat (ove privatizzata) e loro dipendenti.

Purtroppo, ci siamo talmente abituati a questa interferenza, che ormai a considerarla normale non sono più soltanto i politici, desiderosi di espandere il proprio potere, ma tutti gli attori in gioco, dai lavoratori che invocano protezione, ai datori di lavoro, che spesso son ben contenti di sedersi al tavolo con le istituzioni, visti i benefici che a vario titolo traggono o possono trarre da una politica compiacente (da vincoli all'ingresso di nuovi concorrenti a misure protezioniste di vario tipo, dal business della cassa integrazione a incentivi e sussidi assortiti).

Eppure, ci sono ottime ragioni per dubitare che continuare ad affidarci alla politica sia la soluzione migliore. Intanto, un'analisi più attenta ci rivela che quelle che sembrano ineluttabili fatalità, come la crisi, la disoccupazione, l'impoverimento generale, sono in realtà causate proprio dalle interferenze della politica, con le sue tasse, i suoi divieti assurdi, i suoi ostacoli all'impresa, la sua concorrenza sleale ai privati nel farsi ancora "imprenditrice" in una miriade di settori. Perché mai, allora, dovremmo affidare alla politica il compito di tirarci fuori dai guai in cui essa stessa ci ha fatto piombare? non è forse grande il rischio che finisca col fare ancora più danni?

Ma c'è un altro aspetto: è in grado la politica di stabilire quanti dipendenti e con che qualifiche ci vanno per svolgere un determinato compito in Regione, al Csea o in Sagat? è in grado la politica di calcolare quante maestre d'asilo ci vorranno da qui a quando le maestre oggi assunte andranno in pensione (una volta assunte in Comune non potranno più esser licenziate: eccola la concorrenza sleale)? è in grado di stabilire dove deve produrre la Fiat, di calcolare qual è l'equilibrio ottimale tra negozi di vicinato e grande distribuzione, tra multisala e cinema d'essay? in una parola, è in grado di pianificare per filo e per segno, e per di più a lungo termine, dove andranno domanda e offerta?

Per chi abbia la fortuna di essersi imbattuto in qualche pagina di Hayek, è davvero difficile rispondere altro che no, la politica non è in grado di pianificare correttamente: e le volte in cui azzecca, lo fa perché in fondo anche l'orologio guasto, due volte al giorno, segna l'ora giusta. Ma tolte quelle due volte, che ne sanno i nostri Cota, Saitta e Fassino di come si evolveranno la situazione economica, l'innovazione tecnologica, il mercato del lavoro? Per fare solo l'esempio degli asili: la politica, tanto per cambiare, ha sbagliato i calcoli, e infatti oggi le maestre mancano: ma se in futuro esplodesse il telelavoro, che renderebbe minore la domanda di asili? se si diffondesse anche in Italia la pratica, molto comune in altri Paesi, di genitori che organizzano mini-asili casalinghi, occupandosi dei figli propri e di alcune coppie di amici mentre questi ultimi sono al lavoro? o se prendesse piedi la tesi del libro controcorrente Contro gli asili nido, e la bontà degli asili venisse messa in discussione? o se prendessero maggiormente piede gli asili aziendali (metti mai che lo stato facesse un po' meno concorrenza sleale e riducesse l'oppressione fiscale)? e poi, che ne sappiamo di come evolverà il tasso di natalità nel nostro Paese? ma se il Comune ha assunto troppe maestre, che facciamo?

Una precisazione è d'obbligo: il privato è in grado di pianificare? per certi versi, è certamente in una posizione migliore del burocrate centrale, che dalla sua polverosa scrivania è lontanissimo dalla realtà. Tuttavia anche i privati pigliano cantonate, talvolta madornali. In una qualche misura, sono ovviamente costretti a pianificare anche loro: chiunque intraprenda un'attività deve fare un po' di calcoli e previsioni (anche se Steve Jobs preferiva fidarsi del proprio intuito, ma era Steve Jobs). E per l'appunto, anche i calcoli dei privati si rivelano spesso errati.

Ma la colossale differenza rispetto ai calcoli sbagliati della politica è che il privato, quando sbaglia, ci rimette del suo, mentre la politica ci rimette i soldi degli altri. Lasciamo allora che siano i privati a investire in asili; lasciamo che, se la domanda si riduce, siano loro a rimetterci (così come se invece il business è buono lasciamo che ci guadagnino); prevediamo buoni-asilo per chi non ha sufficienti risorse; e anziché aggirare le norme, su ispirazione dei benicomunisti, lasciamo che le maestre siano assunte dai privati, con un posto di lavoro decente, e senza più gli attuali balletti comunali dei mini-contratti precari e senza ferie pagate che vanno avanti per anni; e se la domanda diminuisce e un po' di asili chiudono, non lasciamole certamente morire di fare: lasciamo che si diano da fare per trovarsi un altro lavoro nel loro settore, e se non ce la fanno, aiutiamole a imparare un lavoro in un settore diverso, dove il loro contributo si riveli a quel punto più utile.

«Ma se così fosse, non diventerebbero inutili un sacco di stipendi di politici e burocrati?» Appunto, pensa quanti soldi in più nelle tasche dei cittadini, con cui creare nuove attività, nuovo lavoro, e "permettersi" magari anche qualche figlio in più, a tutto vantaggio pure delle maestre d'asilo!

Cose inaudite.