I “provinciali” nella squadra della Rossa

Alla stretta finale la formazione della giunta di Alessandria. Una quota consistente di assessori potrebbe arrivare da Palazzo Ghilini. Il ritorno di molti “ex” della Scagni

Ce la farà il neo sindaco di Alessandria Maria Rita Rossa - in ossequio al suo slogan elettorale ("insieme") ad accontentare tutti i partiti che l'hanno appoggiata, con un posticino in giunta? Se la "spending review" comunale - tagliati i benefit di cellulari e parcheggi gratis - è già iniziata, molto probabilmente non si risparmierà sugli assessorati, visti i tanti nomi sulla lista d’attesa (di almeno cinque anni). Enrico Mazzoni, l'uomo di partito che per la Rossa e Palazzo Rosso ha fatto di tutto, molto probabilmente tornerà nella rosa, dopo essere già stato assessore per la zarina Mara Scagni. I Lavori pubblici saranno la sua meta? Un altro ex assessore verrà sicuramente ripescato. E' Cesarone Miraglia, dei Moderati, uomo prezzemolo che da Palazzo Ghilini (gli hanno dato uno degli assessorati meno... influenti, il Personale) farà le valigie per il piano nobile del comune. Dalla Provincia (ci lavora, portato proprio dalla, ancora, vicepresidente) la bionda Rita potrebbe portarsi in giunta anche il "pupillo" Giorgio Abonante, ex giovane cresciuto politicamente accanto a lei e che si è fatto le ossa in consiglio comunale nel quinquennio precedente.

C'è da scegliere l'uomo dell'Italia dei Valori: Giancarlo Cattaneo, già vicesindaco della Scagni potrebbe essere disponibile, ma le sue azioni sono in ribasso, proprio per non riempire il governo locale di "ex" (con lui sarebbero già tre). Il capogruppo Pd Gianni Ivaldi, uno dei più votati in assoluto, potrebbe invece essere punito per la sua insubordinazione all’indomani dello spoglio, quando aveva esternato la sua gioia polemizzando col partito che non lo aveva messo capolista né valorizzato a dovere. Resta il nodo dell'assessorato al Bilancio, quello più problematico sia per la situazione contabile alessandrina sia per le competenze altamente tecniche che dovrà avere il titolare. Niente paura: l’uomo giusto verrà pescato sempre dal mazzo della Provincia. Magari uscirà la carta di un ex dirigente generale (ce ne sono tanti).

Il bomber dei Grigi Fabio Artico non sarà in giunta; forse la poltrona andrà all’ex presidente dell’Alessandria Calcio, Paola Debernardi, amica della Rossa, la quale, assaporata la notorietà, non avrebbe nessuna voglia di tornare a fare l’avvocato. Le donne probabili per una Giunta delle pari opportunità: Marica Barrera e Maria Teresa Gotta con l’outsider Oria Trifoglio, medico, a cui potrebbe affidare le deleghe sulle politiche sociali. Da non dimenticare lo sfidante alle primarie Mauro Buzzi che si era immolato perché le elezioni di coalizione non fossero una farsa. E poi gli amici Claudio Lombardi (Sel) e Mauro Cattaneo (meno probabile).