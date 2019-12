Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, martedì 10 dicembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti asciutte da Nord-Ovest favoriscono bel tempo su Piemonte, VDA e Liguria, con cieli quasi ovunque sereni o poco nuvolosi. Solo qualche annuvolamento sulle zone alpine di confine di VDA e medio-alto Piemonte. Ottima visibilità complice l'ingresso di aria secca accompagnata da ventilazione vivace sia in quota che in pianura, con componente settentrionale. Temperature diurne miti, intorno ai 10-12°C in Valpadana, fino a 15-16°C in Liguria. Mar ligure poco mosso sottocosta.