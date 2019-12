POLITICA & GIUSTIZIA

Salvini assente ingiustificato: "Non è legittimo impedimento"

Tutti lo attendevano a Torino: i fans con il rosario in mano e le sardine per contestarlo. Ma il leader della Lega, accusato di vilipendio alla magistratura, ha preferito evitare di comparire in tribunale. Per il giudice Ruscello non valida la giustificazione

Era atteso al Tribunale di Torino a rispondere dell’accusa di vilipendio alla magistratura, con tanto di rosario recitato da un drappello di sostenitori, ma Matteo Salvini si è dato alla macchia, giustificando la sua assenza per impegni dettati dal suo ruolo di parlamentare. “Non è stata accertata la sussistenza di un legittimo impedimento” ha però sentenziato il giudice Roberto Ruscello, motivando l’ordinanza con cui ha respinto la richiesta di rinviare ad altra data la ripresa del processo. L’avvocato Claudia Eccher aveva fatto presente che Salvini era impegnato in Senato per una riunione di capigruppo per la legge di bilancio. Il giudice, dopo un breve accertamento svolto in camera di consiglio, ha replicato che il calendario dei lavori a Palazzo Madama è stato modificato e che oggi era in programma la seduta della commissione bilancio di cui Salvini non fa parte. L’udienza è proseguita con l’interrogatorio di dirigenti e funzionari della Digos di Torino e con la proiezione di un video, poi è stata aggiornata al 3 febbraio.

“Noi siamo fieri di lui e del lavoro che sta facendo per l'Italia e gli italiani” ha detto la promotrice della recita del rosario, Angela Ciconte, che ha anche raccontato di avere incontrato Salvini sabato sera alla presentazione di un libro e di avere ottenuto il suo via libera all’iniziativa. “Sappiamo – ha spiegato – che lui prega come preghiamo noi. Ma non ci saremmo mai permessi di fare qualcosa senza il suo consenso”. Quanto al movimento delle sardine, che questa sera manifesteranno a Torino, Ciconte ha voluto precisare che la loro non è una contrapposizione: “Noi al massimo siamo i salmoni che vanno controcorrente verso la sorgente della vita”.