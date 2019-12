Furti in abitazioni Asti, sequestrati beni per 110mila euro

Centodieci mila euro, tra titoli e contanti, sono stati sequestrati a una famiglia di nomadi di Asti. Si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale, avanzata dalla Procura di Asti, su disposizione del tribunale di Torino, a seguito dell'attività investigativa dei carabinieri che ha portato alla condanna in primo grado per associazione a delinquere, finalizzata ai furti in abitazione, di alcuni componenti del nucleo famigliare Bresciani Alafleur. Sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale ad eseguire la misura, su proposta del sostituto procuratore della Repubblica di Asti Gabriele Fiz e del procuratore Alberto Perduca. Gli accertamenti avevano portato i giudici ad adottare il provvedimento cautelativo, poiché il denaro, dal valore evidentemente sproporzionato al reddito lecito dichiarato, era ritenuto frutto delle attività delittuose degli imputati.