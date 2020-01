Furto con atti vandalici in casa consigliera M5s a Cuneo

Furto con atti vandalici nell'abitazione di una consigliera M5s a Cuneo, Silvia Cina. "I ladri - racconta sul suo profilo Facebook - sono entrati in casa mia a Cuneo e l'hanno vandalizzata. I prossimi giorni avrò parecchio lavoro a pulire, lavare, sistemare, raccogliere vetri e far aggiustare. Hanno persino spostato i mobili". La donna vive nella zona tra ospedale ed Est-ovest. Ha elencato quanto le è stato sottratto (soprattutto gioielli di famiglia) e conclude: "Se siete in vacanza mandate un parente o un amico a vedere se la vostra casa è a posto".