Sanità: Cgil Asti, preoccupa mancata nomina direttore Asl

"L'Asl di Asti ha bisogno di un vero direttore generale". Lo sostengono Luca Quagliotti e Roberto Gabriele, rispettivamente segretario generale della Cgil di Asti e segretario generale provinciale della Funzione Pubblica Cgil, dopo la conferma di Messori Ioli quale commissario dell'Asl. "Non è per noi una questione di nome, ma le agibilità e le possibilità di scelta che ha un Commissario rispetto ad un Direttore Generale, soprattutto in merito alle necessarie strategie che l'Asl dovrà affrontare nei prossimi mesi, sono molto diverse", aggiungono i due rappresentanti Cgil. Sono tanti i dubbi e gli interrogativi della Cgil. "Ci sembra, ma speriamo di essere smentiti, che la mancata nomina del Direttore Generale dell'Asl di Asti sia più legata a problemi interni alla Regione che ad una vera e necessaria definizione delle politiche sanitarie territoriali e che rimandi ulteriormente, a data indefinita, le necessarie scelte strategiche - sostengono -. Ci auguriamo, però, che tali scelte avvengano al più presto e attraverso un confronto con il territorio e le sue rappresentanze, a partire dal piano aziendale che, ci sembra, sia ancora lontano dall'essere definito".