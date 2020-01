Sanità: Magliano, persi dati utenti con esenzioni

A causa di un problema informatico sono andati perduti i dati di persone titolari di agevolazioni sui farmaci o di altra natura. E' quanto afferma Silvio Magliano, consigliere regionale dei Moderati, richiamandosi alle segnalazioni inoltrategli da "un numero significativo di cittadini". Secondo Magliano durante "la sostituzione del sistema informatico dell'Asl, non sono stati trasferiti, nella loro completezza, i dati personali da un database all'altro", e in particolare, "a partire dal 1 gennaio di quest'anno risultano persi i codici di esenzione di alcuni cittadini con disabilita'". "E' stata data indicazione ai medici della mutua - aggiunge - di indirizzare gli utenti presso gli sportelli Asl". Farò le mie verifiche - annuncia - e chiederò conto di questa situazione a Palazzo Lascaris. Se la questione fosse confermata, sarebbe un gravissimo esempio di sciatteria burocratica che penalizza il cittadino, anzi la persona. Non è accettabile che siano i cittadini a dover fornire nuovamente informazioni delle quali le istituzioni sono già in possesso. A essere penalizzate sono, o sarebbero, persone con disabilità o con gravi patologie, per le quali in certi casi spostarsi è una fatica gravosa non sostenibile".