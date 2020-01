Giustizia: Asti: pg Torino, caso grave ma isolato

Un caso "grave" ma "isolato" che non ammette "misure sommarie" o "pubbliche intimazioni a singoli magistrati". E' quanto afferma il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, in merito alla vicenda della sentenza letta in aula dai giudici, durante un processo ad Asti, prima che fosse data la parola alla difesa. "Ricordo ancora una volta - dice Saluzzo - che il presidente del tribunale e il procuratore di Asti hanno immediatamente segnalato l'accaduto (grave, inusitato, chi lo può negare?) al Consiglio Superiore della magistratura e alle altre autorità chiamate ad accertare e valutare le responsabilità dei magistrati". La lettera con cui la Camera penale del Piemonte occidentale ha invitato direttamente i tre giudici coinvolti a cambiare funzione e distretto è, secondo Saluzzo, una circostanza "destabilizzante ed estranea al perimetro istituzionale", una forma di pressione "con una dose di brutalità".