Asti sempre più città internazionale per la cultura

La Fondazione Eugenio Guglielminetti di Asti entra a far parte della Fondazione Asti Musei. La firma del protocollo d'intesa oggi a Palazzo Mazzetti. "La nostra intenzione - spiega il presidente della Fondazione Palazzo Mazzetti, Mario Sacco - è costituire un organismo unico, che racchiuda anche altre fondazioni culturali. Stiamo già ragionando con il museo diocesano e il museo paleontologico per dare vita ad una grande rete". Gli oltre 63 mila visitatori della mostra 'Monet e gli impressionisti in Normandia', aperta fino al 16 febbraio a Palazzo Mazzetti, "hanno portato oltre 10 mila ingressi ad altri musei cittadini - osserva -. Asti sta diventando sempre di più città internazionale per la cultura".