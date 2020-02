S(piazza)to

Dicono che… alla fine Andrea Appiano gli abbia restituito pan per focaccia. È stato proprio l’ex consigliere regionale del Pd, infatti, a sollevare i primi dubbi sulla possibile inconferibilità all’ex sindaco di Beinasco Maurizio Piazza dell’incarico alla presidenza di Pegaso, la società del consorzio Covar 14 che gestisce la raccolta rifiuti nell’hinterland a Sud di Torino. I due, un tempo amici e sodali, entrarono in rotta di collisione quando Piazza decise di candidarsi a Palazzo Lascaris, riducendo così il bacino elettorale di Appiano e compromettendone la rielezione. Dopo aver tergiversato alcuni mesi, nei giorni scorsi Piazza è stato costretto a dimettersi dal vertice di Pegaso (pur rimanendo in cda con la conseguente riduzione di un terzo del compenso) e, giacché siede anche in Consiglio comunale, è tornato a ventilare l’idea di far cadere fra due anni Antonella Gualchi, colei che ne ha rilevato il testimone alla guida della città.