Controlli movida, una denuncia e multe per oltre 7mila euro

Nella scorsa notte hanno avuto luogo a Torino i controlli congiunti della polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre che della polizia municipale, nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. L'attività, iniziata alle 19, si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall'afflusso di persone: via Berthollet, zona Porta Nuova, via Galliari, Piazza Vittorio Veneto, Murazzi del Po e Santa Giulia. I controlli hanno portato all'identificazione di 104 persone, alle verifiche in dieci esercizi pubblici, all'emissione di cinque sanzioni amministrative pari a 7.480 euro, alla denuncia in stato di libertà di una persona per inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Per quanto riguarda le multe tre minimarket, di cui due in via Berthollet e uno in via Galliari, sono stati sanzionati rispettivamente per 160 euro l'uno per aver venduto bevande alcoliche dopo le 21. Un altro minimarket, in via Rossini, è stato sanzionato per oltre 6.600 euro per aver venduto bevande alcoliche dopo le 24. Infine, un bar in via Matteo Pescatore, ha ricevuto una sanzione di oltre 300 euro per aver venduto alcolici a minori di 18 anni.