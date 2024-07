Tav: Fsp Polizia, in Valle di Susa sparati 1.200 lacrimogeni

In Valle di Susa, nel Torinese, ieri pomeriggio "sono stati sparati quasi 1.200 lacrimogeni per rispondere di fatto inutilmente all'ennesimo assalto dei soliti noti, oggi travestiti da No Tav ma noti come autonomi e contro tutto ciò che corrisponde all'ordine e alle regole dello Stato". Lo sostiene Luca Pantanella, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Fsp. Per il Pantanella "nessun governo fino ad oggi ha avuto il coraggio di scelte serie a tutela degli interessi nazionali, se così si possono considerare, quelli riferiti alla costruzione dell'opera della TORINO-Lione". "Ebbene ancora una volta due feriti tra le forze dell'ordine e soldi buttati per i contribuenti per far giocare ed allenare alla guerriglia criminali da tutta Europa poiché la Tav è la palestra di autonomi ed anarchici europei Aspettiamo ancora una volta segnali dal governo e dal mondo civile e non le solite parole di rito", conclude il sindacalista.