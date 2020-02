Genius loci

Dicono che… ormai si parli ironicamente di genius loci. “Sarà l’acqua, sarà l’aria” diceva Proietti nel celebre spot del caffè, sta di fatto che il Vco si sta imponendo come terra fertile di gaffeur politici, in specie leghisti: un vero marchio da tutelare con la Dop. Dopo le performance acrobatiche del capogruppo salviniano a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni, anche il suo pigmalione, Enrico Montani, ha voluto dimostrare di non essere da meno e anzi che l’allievo non ha ancora superato il maestro. Da due giorni, infatti, non si parla che della sua proposta di legge in Senato per depenalizzare la grappa fai da te. Proprio così, dopo anni in cui non si è avuta traccia della sua attività istituzionale, in cui ha litigato con tutti, svuotato la sezione verbanese della Lega, riuscito nell’impresa di perdere le elezioni a Verbania pochi giorno dopo il trionfo del centrodestra alle regionali, ora il senatore leghista ha trovato il modo per lasciare il segno, nella storia parlamentare italiana. Ora però toglietegli il fiasco!